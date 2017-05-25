الداخلية تطالب المسافرين لأوروبا الالتزام بالأنظمة

حثت وزارة الداخلية المواطنين المسافرين إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين الخاصة بتلك الدول، وذلك في إطار حرصها على سلامة المواطنين المسافرين إلى خارج المملكة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول، أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية بأن دول الاتحاد الأوروبي بدأت بتشديد الرقابة على الحدود الخارجية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 7 /4 /2017م.

وأبان أن الجهات الخاصة بحراسة الحدود بتلك الدول ستقوم بالتشديد على الرقابة الخارجية وتكثيف التفتيش على مواطني الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المواطنين القادمين إليها من الدول غير الأعضاء في إجراء أمني احترازي وذلك على خلفية الهجمات التي وقعت في أوروبا مؤخراً وذلك ضمن الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد اللواء المرعول، أن وزارة الداخلية تدعو المواطنين كافة إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات في تلك الدول حرصاً على سلامتهم وعدم تعرضهم لأي عقوبة قد تطالهم بسبب عدم التقيد بالتعليمات والأنظمة.