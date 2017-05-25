أجرى مستشفى عرعر المركزي، عملية نوعية لمريض سعودي 70 عاماً يعاني من شبه تسكير كامل في الشريان السباتي الأيسر مع انسلاخ في بطانة الشريان وتوسع شديد ما قبل التسكير.

وكان المريض قد تعرض قبل شهرين لجلطة دماغيه أدت إلى شلل نصفي في الجهة اليمنى وثقل في اللسان، حيث أجريت له الفحوصات الشعاعية ومن ثم أجرى له استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية عملية جراحية تحت البنج الكلي حيث تم استئصال البطانة الشريانية والتكلسات التي أدت إلى تسكير الشريان مع إعادة ترميم البطانة والشريان.

وبعد انتهاء العملية، تم فطم المريض عن جهاز التنفس الصناعي حيث كانت علاماته الحيوية مستقرة مع قدرته على تحريك أطرافه والنطق وتم نقله للعناية للملاحظة وبعدها خرج المريض معافى بفضل الله .