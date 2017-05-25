الأخضر الشاب يتخطى الإكوادور بثنائية

أبقى المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم على حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني لكأس العالم للشباب بفوزه المهم على نظيره الإكوادوري 2 ـ 1 اليوم على ملعب إنشون في كوريا الجنوبية، ضمن الجولة الثانية للمجموعة السادسة للبطولة.

وتقدم الأخضر بهدفين عن طريق عبدالرحمن اليامي في الدقيقتين (7، 84)، قبل أن يقلص كاسيدو النتيجة للاكوادور عند الدقيقة 89.

وبهذا الفوز رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً معوضاً خسارته في الجولة الأولى من السنغال 0 ـ 2، وعاد للمنافسة وبقوة على إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى الدور الثاني، فيما تجمد رصيد الاكوادور عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.