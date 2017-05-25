رفع حظر استيراد الطيور الحية من 6 دول

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظراً مؤقتاً كانت قد فرضته على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من 6 دول، بسبب مخاطر أنفلونزا الطيور عالي الضراوة.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة الدكتور سند الحربي أن الوزارة رفعت الحظر المؤقت الذي فرض سابقاً على توغو، هولندا، أوكرانيا، تونس، الكويت، إضافة إلى إسبانيا التي استثني منها منطقة كتالونيا الإسبانية.

وقال الحربي: إن رفع الحظر جاء بناء على تقارير صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تضمنت عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض إنفلونزا الطيور عالي الضراوة خلال الثلاثة أشهر الماضية في تلك الدول.