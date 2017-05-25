سياحة تايلاند تضخ 24.41 مليار دولار

أصدرت وزارة السياحة والرياضة التايلاندية أحدث إحصاءاتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث أشرت الأرقام إلى استقطاب 12 مليون زائر إلى تايلاند وبمعدل إنفاق وصل إلى 17.99 مليار دولار ،وهذا بدوره حقق زيادة قدرها 4.71 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وأوضح محافظ هيئة تايلاند للسياحة، يوثاساك سوباسورن، أن تايلاند على الدوام تجذب السياح لأنها تقدم تجارب سياحية جديدة وفريدة من نوعها، وذلك بغض النظر عن عدد المرات التي يقومون بها بزيارة ربوع البلاد، جنباً إلى جنب مع الاستمتاع بالطقس الجميل والمهرجانات المدهشة مثل سونغكران إضافة إلى احتفالات السنة القادمة الذي يعني الكثير للسياح.

وأعرب سوباسورن عن سعادته بما أنجزته هيئة تايلاند للسياحة في 2017 وسعيها المستمر للترحيب بالزوار وتزوديهم بشتى الخدمات السياحية.

وتظهر الأرقام الأخيرة على مدى فعالية الاستراتيجية التي وضعتها كلاً من وزارة السياحة والرياضة والهيئة في رفع نسب الإنفاق فضلاً عن ثمارها العائدة على السوق الداخلية، مع تعزيز إدراك الناس بأن تايلاند تزخر بمناطق الجذب السياحي الفاخرة، المأكولات ومناحي الترفيه المصنفة بين الأفضل عالمياً.

ومن بين 12 مليون زائر لتايلاند خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2017، جاء منهم 7.5 مليون زائر من شرق آسيا، مع عائدات بلغت 8.93 مليار دولار ،في حين تربعت الصين بالمركز الأول بـ 3.2 مليون زائر.

وفي ذات الشأن زاد عدد الزوار الأوروبيين من يناير وحتى أبريل وبواقع 2.7 مليون شخص مع ارتفاع 8.41 % مقارنة بالعام الفائت، ليسهموا بمدخولات قدرت بـ 5.81 مليار دولار.

وأختتم يوثاساك قائلا: “لدينا الآن توازن صحي بين أسواقنا الشرقية الجديدة وأسواقنا السياحية الأكثر تقليدية في الغرب.

ولكن من أي حد وصوب قصدوا السياح تايلاند، فأنهم سيخوضون تجارب شاملة وراقية.