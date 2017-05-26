البنتاغون يقر باسوأ خطأ ارتكبه ضد داعش

اقرت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أمس الخميس بأسوأ خطأ ارتكبته خلال الحملة ضد تنظيم داعش المتطرف وهي مقتل مئة وخمسة مدنيين في قصف في 17 مارس في الموصل، لكنها نسبت هذه الحصيلة الهائلة الى متفجرات مخزنة لدى الإرهابيين وليس القصف الاميركي بحد ذاته.

ويأتي هذا الاعتراف بينما تدين منظمات غير حكومية ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في عمليات القصف التي يقوم بها التحالف منذ وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي وعد بتسريع القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.

وتنفي وزارة الدفاع الاميركية باستمرار تسبب عمليات القصف التي تقوم بها بسقوط ضحايا.

ويقول العسكريون الاميركيون ان “قواعد الاشتباك” والاجراءات الوقائية لتجنب سقوط قتلى مدنيين، لم تتغير منذ وصول دونالد ترامب الى الرئاسة.

واوضح البنتاغون ان الخطأ الذي وقع في 17 مارس مرتبط خصوصا بسلوك الإرهابيين الذين لا يترددون في استخدام المدنيين في تكتيكاتهم القتالية بدون الاهتمام بمصيرهم.