ترامب يصل إلى صقلية للمشاركة في اجتماعات الدول الـ 7

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، إلى جزيرة صقلية للمشاركة في اجتماعات مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

ويلتقي ترامب اليوم الجمعة في تاورمينا عاصمة الجزيرة برؤساء دول وحكومات الدول الصناعية الأوروبية الكبرى بعد يوم من حضوره قمة حلف شمال الأطلسي “ناتو” التي عقدت في بروكسل عاصمة الاتحاد.

ويتوقع أن تتسم المشاورات التي تستمر يومين بالصعوبة لاختلاف وجهات النظر بين أعضاء المجموعة خاصة في موضوعات حماية المناخ وسياسة الهجرة.

وستكون اجتماعات مجموعة السبع محك اختبار حقيقي للاتفاقيات الدولية التي أبرمت حتى الآن، مثل اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية التجارة الحرة عبر الأطلسي.