أربعيني يتنكر في زي نسائي بعرعر

أقدم مواطن “أربعيني”، على التنكر في زي نسائي بحي الخالدية بمدينة عرعر بعد منتصف الليل، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وتجريده من عباءته وبحوزته بطاقات صراف آلي.

وأوضح المتحدث باسم شرطة الشمالية، العقيد عويد بن مهدي العنزي أن مركز شرطة الخالدية، تلقى بَلَاغَاً من قبل دوريات الأمن بمدينة عرعر يفيد بوجود شخص يرتدي زياً نسائياً (عباءة ونقاباً)، وبعد التأكد أنه رجل تم تجريده من العباءة والنقاب، واتضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر”.

وأشار إلى أن الدوريات الأمنية قامت بتفتيش المواطن، لتعثر معه على 5 بطاقات صراف آلي متنوعة، وكلها عائدة له، ما عدا واحدة تعود لمواطن آخر، كما تم العثور على سيارته في شارع موازٍ، لتتم إحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.