وادي الدواسر – واس

تشارك أكثر من 30 أسرة منتجة في فعاليات مهرجان الحبحب الخامس بمحافظة بوادي الدواسر، والمقام في حديقة الولامين، تحت إشراف مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بالمحافظة.

وأوضح المشرف العام على المهرجان غازي بن حسين المسعري أنه تم تخصيص أماكن مناسبة داخل القصر للأسر لعرض منتجاتهم ومن أهمها الأكلات الشعبية، والبهارات، والإكسسوارات، وأدوات الزينة، والصوف ، وأوني المطبخ الشعبية، والعطور، والبخور، وصناعات الخوص، والخياطة والتطريز، والأطباق الشعبية التي تتميز بها العديد من الأسر بالمحافظة.

وأكد المسعري حرص اللجنة المنظمة على دعم الأسر المنتجة وتسويق المنتجات ، وتأهيل الأسر للدخول بالسوق، بالإضافة إلى تشجيع الأسر المنتجة للعمل والإنتاج من خلال توفير وسيلة فعالة ومنظمة لإيصال منتجاتها إلى المتسوقين.