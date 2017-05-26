الذهب يرتفع بعد هبوط النفط

سجل الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار والأسهم الآسيوية، في الوقت الذي عزف فيه المستثمرون عن الأصول التي تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة بعد هبوط أسعار النفط.

وارتفعت أسعار الخام، لكن الأسواق ظلت متراجعة بعد هبوط نسبته 5% في الجلسة السابقة، بعد أن مددت أوبك ومنتجون آخرون تخفيضات إنتاج الخام على نحو خيب آمال مستثمرين كانوا يأملون في تخفيضات أكبر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة، إلى 1262.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:32 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى مرتفعا بلغ 1264.13 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد المعدن الأصفر 0.6 في المئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفع المعدن في العقود الأميركية الآجلة 0.5 في المئة إلى 1262.9 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة تضم ست عملات منافسة 0.2 في المئة وبلغت أحدث قراءة له 97.090 .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.6 في المئة في المعاملات الفورية إلى 17.23 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.5 في المئة إلى 951.50 دولار للأوقية وصعد البلاديوم بنسبة مماثلة إلى 775.10 دولار للأوقية.