أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم أن الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك سيكون بمعدل 5 ساعات في اليوم وتبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وأشارت الوزارة، إلى صدور تعميم من المقام السامي الكريم برقم (39813) وتاريخ 29/ 08/1438هـ لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والذي تقرر بموجبه ان تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، بمعدل 5 ساعات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

ونص التعميم على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام يوم الثلاثاء الموافق 25/09/1438هـ، على أن يستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 8/10/1438هـ، حسبما نصت عليه المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الاجازات في الخدمة المدنية.