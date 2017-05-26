أعلنت وزارة الخدمة المدنية اليوم أن الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك سيكون بمعدل 5 ساعات في اليوم وتبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
وأشارت الوزارة، إلى صدور تعميم من المقام السامي الكريم برقم (39813) وتاريخ 29/ 08/1438هـ لجميع الوزارات والمصالح الحكومية والذي تقرر بموجبه ان تكون ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1438هـ، بمعدل 5 ساعات يومياً تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.
ونص التعميم على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام يوم الثلاثاء الموافق 25/09/1438هـ، على أن يستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 8/10/1438هـ، حسبما نصت عليه المادة الرابعة والمادة السابعة من لائحة الاجازات في الخدمة المدنية.
واذا كان الدوام في المنشآت الصحية على فترتين يالزم ان تكون فترة الدوام خمسة ساعات
اذا كان الدوام في المنشآت الصحية على فترتين هل يلزم ان يكون الدوام خمسة ساعات كما ذكر في التعميم