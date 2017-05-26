وستهام يضم زاباليتا من مانشستر سيتي

انتقل المدافع الارجنتيني بابلو زاباليتا من مانشستر سيتي ثالث الدوري الانجليزي لكرة القدم الى وست هام في عقد لموسمين يبدأ في الاول من يوليو المقبل.

وقال زاباليتا الجمعة لتلفزيون وست هام “من دواعي سروري ان اكون جزءا من وست هام. بالطبع، جئت الى النادي للاستمتاع وآمل في تقديم اوقات جيدة”.

وتوج زاباليتا (32 عاما) بالدوري الانجليزي مرتين وبكأس انجلترا مرة وبكأس الرابطة مرتين ايضا مع مانشستر سيتي في 200 مباراة خاضها في صفوفه منذ انضمامه اليه من اسبانيول الاسباني عام 2008.

وأشار المدافع الارجنتيني الى انه رفض عروضا من ايطاليا واسبانيا وانجلترا ايضا وفضل التوقيع مع وست هام ومساعدته في تحسين ترتيبه في الدوري. وانهى وست هام الدوري الممتاز في المركز الحادي عشر.

واضاف زاباليتا “يحتاج اللاعب الى تحد جديد في بعض الاحيان. أمضيت تسعة اعوام رائعة للغاية مع مانشستر سيتي الذي منحني فرصة اللعب في هذا الدوري الرائع، الدوري الممتاز، وهو ما استمتعت به كثيرا، وانه ربما الوقت المناسب لي للرحيل”.

وتابع “اعتقد انني اريد البقاء في الدوري الممتاز. انه تحد جديد وانا مستعد لذلك”.

وكان مانشستر سيتي اعلن الخميس ان مدافعيه الفرنسيين غايل كليشي وباكاري سانيا وجناحه الاسباني خيسوس نافاس وحارس مرماه الارجنتيني ويلي كاباييرو سيرحلون عن صفوفه بنهاية عقودهم في يونيو المقبل.