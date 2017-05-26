الأخضر ينهي معسكر فرانكفورت

أنهي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، الفترة الثانية من برنامجه الإعدادي وذلك لمواجهة منتخب أستراليا الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018م.

وبدأ الأخضر، صباح اليوم، مرانه على ملاعب التدريب بكومرتسبانك أرينا في فرانكفورت بالركض حول الملعب ثم تمارين الإحماء ليشرع بعدها المدير الفني بيرت فان مارفيك بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي تنوعت ما بين الشق الهجومي و الدفاعي ليختتم الحصة التدريبية بمناورة على منتصف مساحة الملعب.

ويستأنف الأخضر الفترة الثالثة والأخيرة من البرنامج الإعدادي مساء يوم الثلاثاء القادم 30 مايو بتجمع اللاعبين في مدينة الرياض وثم المغادرة إلى مدينة اديلايد الأسترالية مساء يوم الأربعاء 31 مايو.