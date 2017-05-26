24 لاعباً في قائمة الأخضر لمواجهة أستراليا

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عن القائمة المختارة من المدير الفني “الهولندي ” بيرت فان مارفيك للمشاركة في الفترة الثالثة والأخيرة من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة الأخضر القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م.

وضمت قائمة المنتخب، في حراسة المرمى ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، وليد عبدالله، وفي خط الدفاع، محمد البريك، سعيد المولد، عمر هوساوي، أسامة هوساوي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، عبدالله الحافظ، منصور الحربي، عبدالله الزوري.

وفي خط الوسط، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، عبدالمجيد الرويلي، عبدالله عطيف، تيسير الجاسم، حسين المقهوي، عبدالفتاح عسيري، يحيى الشهري، سالم الدوسري، سلمان المؤشر ولخط الهجوم محمد السهلاوي، ناصر الشمراني .

ومن المقرر أن يبدأ تجميع اللاعبين يوم الثلاثاء القادم 30 مايو بمدينة الرياض على أن تغادر البعثة عصر يوم الأربعاء 31 مايو عبر طائرة خاصة من الناقل الوطني إلى مدينة أديلايد الإسترالية.