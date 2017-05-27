مقاتلات صينية تعترض طائرة عسكرية أمريكية

أعلن البنتاغون أمس الجمعة، أن طائرتين حربيتين صينيتين اعترضتا الأربعاء فوق بحر الصين الجنوبي بطريقة “غير مهنية وغير آمنة” طائرة دورية بحرية أميركية.

وأوضحت وزارة الدفاع الأميركية نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية، أن طائرة الدورية البحرية التي تم اعتراضها هي من طراز بي-3 اوريون وقد تمكنت من إكمال مسارها بدون مشاكل بعد هذا الحادث.

والخميس الماضي أثار مرور سفينة حربية أميركية قرب جزيرة صغيرة تطالب بكين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، غضب السلطات الصينية في أول عقبة في العلاقات الثنائية منذ اللقاء بين الرئيسين شي جينبينغ ودونالد ترامب الشهر الماضي في فلوريدا.

وتشكل هذه الجزيرة الصغيرة، وأسمها بالصيني يونغشو، جزءًا من أرخبيل سبراتليز في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين بالسيادة عليه بالكامل تقريبًا، بما في ذلك المناطق القريبة جدًا من سواحل عدد كبير من بلدان جنوب شرق آسيا. وهذا ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوعين في هذه المنطقة المتنازع عليها التي غالبًا ما تزدحم مياهها وأجوائها بسفن وطائرات صينية وأميركية يراقب بعضها بعضًا.