أجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة طقس اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم، تمتد إلى منطقة نجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة. في حين تكون الأجواء من حارة إلى شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية الى غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة،و ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف،و حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.