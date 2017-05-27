واشنطن تجري اختبارا لاعتراض صاروخ باليستي

قال مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة ستجري اختبارًا على نظام قائم للدفاع الصاروخي في محاولة لاعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الأسبوع، في وقت تحاول فيه كوريا الشمالية تطوير مثل هذا الصاروخ.

وتمثل هذه التجربة المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء أول مرة تختبر فيها الولايات المتحدة اعتراض صاروخ باليستي عابر للقارات.

وقال قائد وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية الأسبوع الماضي، إنه إذا تُركت كوريا الشمالية بلا رادع فإنها تسير في طريق “حتمي” نحو الحصول على صاروخ نووي قادر على ضرب الولايات المتحدة.

وهذه التصريحات أحدث إشارة إلى تزايد القلق الأمريكي من برنامج الصواريخ والأسلحة النووية الكوري الشمالي الآخذ في التقدم، الذي تقول بيونج يانج إنه ضروري للدفاع عن نفسها.