وفاة عميد السياسة الخارجية الأمريكية بريجينسكي

أعلنت مصادر إعلامية أمريكية، اليوم السبت، عن وفاة مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، زبغنيو بريجينسكي عن عمر يناهز 89 عاما.

وكانت ابنته ميكا قد أعلنت عن وفاة والدها على وسائل التواصل الإجتماعي وغردت قائلة ” لقد توفي أبي بسلام الليلة” وكانت ميكا قد نشرت عدة صور لوالديها في عمر الصبا على صفحتها، ولد “بريجينسكي” في بولندا وهاجر بعد ذلك مع والده الى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستطاع بريجينسكي أن يحصل على درجة دكتوراه في الفلسفة من جامعة هارفرد الأمريكية، وانخرط في العمل السياسي ودخل موظفا الى وزارة الخارجية الأمريكية، وتولى بعد سنوات بريجنسكي منصب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر بين عامي 1977 و 1981، إلا أنه احتفظ بنفوذه في السياسة الخارجية الى آخر أيام حياته.

ويعتبر بريجينسكي من الشخصيات الأكثر مهارة في السياسة الخارجية الأمريكية، ويستمع رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبون لنصائحه وارشاداته كونه ضليه ومؤرخ كبير، عرف بعدائه الكبير للإتحاد السوفياتي.

ومن أبرز مؤلفاته التي لاقت رواجا في العالم كتاب “رقعة الشطرنج الكبرى” التي من خلال طور نظرية خاصة تفيد بأن على الولايات المتحدة الأمريكية عدم السماح لأي دولة أن تصبح قوية ومتطورة في أوراسيا لأن ذلك سيضعف الولايات المتحدة الأمريكية وستشكل خطرا عليها وعلى نفوذها في المنطقة.

بالإضافة الى اصدارات سياسية أخرى “أمريكا والعالم”، ” الهيمنة العالمية أو القيادة العالمية” و ” رؤية استراتيجية: أمريكا والأزمة العالمية”.