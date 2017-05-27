ممن شملهم العفو الملكي..

إطلاق سراح 86 نزيلا من سجون الشمالية

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عرعرواس

اطلقت إدارة السجون بمنطقة الحدود الشمالية سراح 86 نزيلاً من سجناء الحق العام،ممن شملهم العفو الملكي لشهر رمضان المبارك.

وبينت الإدارة، أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء لإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم تعليمات وشروط العفو.

عرعر  |  واس

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