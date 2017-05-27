إطلاق سراح 86 نزيلا من سجون الشمالية

اطلقت إدارة السجون بمنطقة الحدود الشمالية سراح 86 نزيلاً من سجناء الحق العام،ممن شملهم العفو الملكي لشهر رمضان المبارك.

وبينت الإدارة، أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء لإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم تعليمات وشروط العفو.