القيادة تهنئ رؤساء أذربيجان والنيبال وإثيوبيا

بعث خادم الحرمين الشريفين برقيات تهانٍ لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، ورئيس جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية السيدة بيديا ديفي بنداري، ورئيس جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية مولاتو تشومي، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادهم.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرؤساء، ولحكومات وشعوب بلادهم الصديقة اطراد التقدم والازدهار.

وبالمناسبة ذاتها، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ببرقيات تهانٍ، لرئيس جمهورية أذربيجان الرئيس إلهام حيدر علييف، ورئيسة جمهورية نيبال الفدرالية الديمقراطية السيدة بيديا ديفي بنداري، للرئيس الإثيوبي مولاتو تشومي، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادهم.

وعبَّر ولي العهد وولي ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرؤساء، ولحكومات وشعوب بلادهم الشقيقة والصديقة مزيداً من التقدم والازهار.