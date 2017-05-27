سجون الطائف تطلق سراح 42 نزيلاً

أطلقت سجون الطائف مساء أمس بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمحافظة سراح 42 نزيلاً شملهم العفو الملكي .

وقدمت إدارة السجون للمفرج عنهم مجموعة من الكتيبات لتعينهم على تخطي العقبات التي قد تواجههم وتنير لهم طريق الصواب، وذلك من باب الرعاية اللاحقة واستكمالا للبرامج الإصلاحية التي استفادوا منها داخل السجون .

وبين مدير السجون بالطائف العميد مشعل بن حمدي المفرجي ،أن العفو الملكي له أطيب الأثر في نفوس النزلاء ، ودلالة على الاهتمام البالغ بالنزلاء ، وإعطاءهم الفرصة مرة أخرى ليكونوا بين ذويهم مطلع هذا الشهر الفضيل.

وأبان أن لجان العفو مستمرة في استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من يشمله العفو من السجناء خلال الأيام القادمة، وسيتم دراسة ملفات قضايا الحق العام كافة، وتطبيق الشروط التي نص عليها الأمر الملكي واللائحة المنظمة لذلك.