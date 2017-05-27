داعش يتبني هجوم المنيا

أعلن تنظيم داعش المتطرف، اليوم السبت، تنبيه حادث إطلاق النيران على أتوبيس يقل عدد من الأقباط، في رحلة دينية من محافظة بني سويف متجه إلى محافظة المنيا أمس الجمعة، وفقا لـ “العربية نت”.

وأسفر الحادث راح ضحيته 25 قطبياً وإصابة 25 آخرين حتى الآن.

وكان مسلحون أطلقوا الرصاص على الحافلة أثناء سيرها في طريق يؤدي إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة، في صحراء المنيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المصابين نقلوا إلى مستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، مضيفًا أن الوزير أمر بنقل جميع المصابين الذي تسمح حالاتهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج في أسرع وقت.