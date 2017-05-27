داعش يتبني هجوم المنيا

أعلن تنظيم داعش المتطرف، اليوم السبت، تنبيه حادث إطلاق النيران على أتوبيس يقل عدد من الأقباط، في رحلة دينية من محافظة بني سويف متجه إلى محافظة المنيا أمس الجمعة، وفقا لـ “العربية نت”.
وأسفر الحادث راح ضحيته 25 قطبياً وإصابة 25 آخرين حتى الآن.
وكان مسلحون أطلقوا الرصاص على الحافلة أثناء سيرها في طريق يؤدي إلى دير الأنبا صموئيل المعترف بمدينة العدوة، في صحراء المنيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المصابين نقلوا إلى مستشفى مغاغة بالمنيا لتلقي للعلاج، مضيفًا أن الوزير أمر بنقل جميع المصابين الذي تسمح حالاتهم إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة لتلقي العلاج في أسرع وقت.
لا حول ولا قوة إلا بالله / أكبر داء أصيبت به الامة هذا التنظيم الذي لا يرعوي عن قتل الأبرياء . ألم يسألوا أنفسهم ماذا سيقولون لله عن هذه الدماء البرئة / ألم يعش النصارى مع المسلمين واليهود سواء بسواء في العهد النبوي و الراشدي والأموي والعباسي ……الى عهدنا هذا
مما قرأت في العهود السابقة مما يدل على وحدة الشعوب في الدولة الاسلامية أن المسلمين كانوا يخرجون لصلاة الاستسقاء وفي اليوم التالي يخرج النصارى بصلبانهم واليوم الثالث يخرج اليهود بطقوسهم ، الكل يخرج مما يدل على وحدة الشعوب ولم يقتل بعضم بعضا. أتمنى أن يعود الناس لقراءة التاريخ الاسلامي المشرق وكيف حافظت الدولة الاسلامية على رعاياها من جميع الطوائف / أتمنى على أساتذة التاريخ أن يبينوا هذا الجانب بالتعاون مع العلماء حتى تفهم البقر