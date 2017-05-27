بريطانيا تهنئ المسلمين بحلول شهر رمضان

هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المسلمين في بريطانيا والعالم بحلول شهر رمضان المبارك.

وقالت ماي في بيان “على الرغم من أيام الصيف الطويلة، فإن المسلمين في جميع أنحاء بريطانيا لديهم القوة والعزم والتفاني للوفاء بواحدة من الأركان الخمسة”، مضيفةً أن صيام رمضان يعزز إحساساً قوياً بروح المجتمع.

وينعكس ذلك في الطريقة التي تفتح بها المساجد أبوابها وترحب بالناس، ويتشارك الجميع في وجبة الإفطار “وهو ما عشته شخصياً في دائرتي الانتخابية (ميدنهيد)”.

وأوضحت أن شهر رمضان فرصة مهمة للناس في جميع مناحي الحياة للاجتماع معاً، ومناقشة وتبادل الخبرات مع جيرانهم، وزيادة الألفة وتعزيز الصداقات.