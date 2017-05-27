ميسي لحسم صفقة دي ماريا

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة، يزاحم إنتر ميلان، على التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” نقلًا عن صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، اليوم السبت، إنّ “إنتر ميلان، يُخطط لدفع 50 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب”.

لكن برشلونة، وبحسب الصحيفة، يود قطع الطريق على إنتر ميلان، بدفع نفس المبلغ للحصول على خدمات اللاعب مستفيدًا من قدرة مواطنيه خافيير ماسكيرانو، وليونيل ميسي، على اقناعه.

وانضم دي ماريا، إلى النادي الفرنسي، قادمًا من مانشستر يونايتد، في صيف 2015، مقابل 63 مليون يورو، ووقع على عقد ينتهي في صيف 2019.

ويحصل الأرجنتيني على راتب يصل لـ7 ملايين يورو سنويًا، وسجل هذا الموسم، 15 هدفًا، وصنع 8 أخرى.

يذكر أن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، سبق وأشارت إلى أن مباراة باريس، أمام أنجيه في نهائي الكأس، اليوم، هي الأخيرة له بقميص نادي العاصمة، قبل الرحيل لإنتر بعقد ينتهي في 2021.