تناقل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورا للاعب الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد وهو يؤدي مناسك العمرة في أول أيام شهر رمضان، وعقب أيام من قيادته فريقه إلى تحقيق لقب الدوري الأوروبي على حساب أياكس الهولندي.

ومن جانبه نشر الفرنسي بول بوغبا لاعب فريق مانشستر يونايتد الانجليزي لكرة القدم، أمس الاحد، صورةً له وهو يؤدي مناسك العمرة مستغلًاًّ فترة توقف المسابقة المحلية.

وفي تغريدةٍ على صفحته الشخصية على “تويتر”، إكتفى بوغبا بالقول: “رمضان كريم”.

وقام بنشر صورة له على صفحته الشخصية وهو يرتدي ملابس الاحرام، فضلاً عن مقاطع مصورة من داخل صحن الطواف بالكعبة.

وكان بوغبا قد نشر مقطعاً على حساباته بمواقع التواصل في مانشستر مع حقيبته قبل السفر إلى مكة المكرمة، وكتب في تدوينةٍ رافقت الفيديو “في طريقي لأداء صلواتي.. أريد تقديم الشكر على هذا الموسم”.

وبات بوغبا، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية 2016، صاحب أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم؛ بانضمامه إلى صفوف مانشستر يونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، لمدة 5 مواسم.

وتمكن في أول مواسمه مع مانشستر يونايتد من التتويج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) يوم الاربعاء الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي إثر الفوز على أياكس أمستردام الهولندي بهدفين دون رد.