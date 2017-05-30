تم ترشيح أخصائي التدريب والتطوير وتحليل الشخصيات هـشام بن أحـمد آل طعـيـمة كـ ” أفضل مخترع عربي ومحلل نفسي ” في مسابقة كأس العالم للمبدعين العرب المقامة في العاصمة البريطانية لندن وذلك عن اختراعه لمقياس “TEAMAH ” لتحليل شخصية الإنسان من خلال العيون .. حيث أن هذه المسابقة تقام سنوياً برعاية وتنظيم المجموعة العربية The Arabs Group المتخصصة في تنظيم الجوائز الإبداعية للمبدعين والمخترعين العرب حول العالم وذلك في الإختصاصات المهمة.

ومقياس “TEAMAH ” لتحليل شخصية الإنسان من خلال العيون المصنف عالمياً والمسجل رسمياً لدى مكتبة الكونجرس الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية كأول نموذج على مستوى العالم يقوم بتحليل شخصية الإنسان من خلال العيون وذلك باعتماد من الحكومة الأمريكية والحاصل على إجازة من وزارة الثقافة والإعلام السعودية والحاصل على الرقم الدولي الموحد – ردمك -.

كما جاء ترشيح مقياس “TEAMAH ” لتحليل شخصية الإنسان من خلال العيون بناء على أنه الأول من نوعه على مستوى العالم حيث يقوم بتحليل شخصية الإنسان من خلال العيون وبشكل تفصيلي ودقيق و وكذلك التعريف بشخصية الإنسان وفهم أسرارها وأبعادها النفسية وكيفية التعامل معها.

ومخترع مقياس “TEAMAH ” لتحليل شخصية الإنسان من خلال العيون هو أخصائي التدريب والتطوير وتحليل الشخصيات هـشام بن أحـمد آل طعـيـمة وهو أخصائي تدريب وتطوير وتنمية قدرات وكاتب إعلامي ومؤلف في التنمية البشرية وعضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية وعضو الإتحاد العربي للصحافة الإلكترونية وحاصل على المستوى الإحترافي المتقدم في تحليل الشخصيات وله كتب عديدة في هذا المجال والذي من أهمها كتاب ” لغة العيون ” الذي يهدف إلى تحليل شخصية الإنسان من خلال العيون.

يذكر أن مقياس “TEAMAH ” لتحليل شخصية الإنسان من خلال العيون تم اكتشافه بناء على الآية الكريمة في قوله تعالى :

 فإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ ..

صدق الله العظيم – سورة الأحزاب _ الآية رقم ( 19 ) – .