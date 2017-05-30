كشف موقع “ذي ناشيونال” الإماراتي، تفاصيل مثيرة تؤكد تورط مسؤولين كبار في قنوات “الجزيرة” القطرية، في إنشاء الموقع الإخباري البريطاني “ميدل إيست آي”، الذي يدعم المنظمات الإرهابية في المنطقة العربية، وهو الموقع نفسه الذي أساء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين عبر الكاريكاتير الذي سخر من مركز اعتدال.

وبحسب “ذي ناشيونال، فالمسؤول عن المشاريع الخاصة بمكتب رئيس قناة الجزيرة منذ عام 2009، جوناثان باول، أسس الموقع بعد أن قضى أشهرًا في المملكة المتحدة، يعمل على ذلك، ليؤكد بعدها تأسيس موقع “ميديل إيست آي”، ليكون خاصًّا بالأخبار والتحليلات والآراء المستقلة، بحسب تصريحاته حينها، دون سياسة رئيسية توجهه، ودون أن يتبع لبلد معين.

ورفض رئيس تحرير الموقع والمراسل السابق لصحيفة جارديان، ديفيد هيرست، المعروف بتأييده للتنظيمات الإرهابية وعلاقته المشبوهة بقطر، الحديث عن أي تفاصيل حول مصدر تمويل الموقع، واكتفى بالقول “إن التمويل يرجع لمصادر مستقلة مهتمة بإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط”.

كما رفض تقديم أي معلومات عن جنسيات ممولي الموقع، لكنه أكد اختياره لمنصب رئيس التحرير.

يشار إلى أن الموقع المشبوه تم إنشاؤه أوائل ديسمبر 2013، ورخّصه رسميًّا على شبكة الإنترنت، شخص يدعى عادلين عدنان، وهو شخص غير معروف الهوية.