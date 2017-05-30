حسن الخضيري
لتشتكي ادفع رسوماً أولاً
نسمع بين الفينة والأخرى بتخصيص أرقام للشكاوى وأحياناً بريد إلكتروني (الوجه الحضاري لصندوق الشكاوى) ليبث المريض معاناته ويشكو المسكين قلة حيلته، لكن ومع مرور الأيام أصبحت موضة وربما يأتي يوم تكون أرقام الشكاوى أكثر من المواطنين ومشكلاتهم، غير المستحب هو الترجل في إصدار قرار الخدمة دون دراسة ومعرفة ما الذي ستؤول إليه؟ وإلى أي حد سيستفاد منها؟ وما الذي يمنع أن تصبح وبالاً على من أنشأها؟ وكيف يتم تقييمها بين الحين والآخر؟ وقبل ذلك ماهي معايير الشكوى؟ وما الذي يُنظر فيه وما يُترك؟ مع هذه الخدمة أصبحت الشكاوى كما يقال “على قفا من يشيل” أي كثرت واختلط الغث بالسمين، مما أدى إلى ضياع وقت الفريق الصحي خاصة عندما يطالب بالرد على الصغيرة والكبيرة، الشاردة والواردة! لكن ما المحصلة؟ أجزم براحة الجميع وفرحتهم لو أخذ المريض أو المواطن حقه وحوسب المسؤول عن الخطأ الذي اقترفه، لكن ما الذي سيحدث لو أن الشكوى كيدية، أفترى أن الأمر بسيط ولا يستدعي شكوى؟ كيف سيتم محاسبة من تقدم بالشكوى وأهدر وقت وجهد منسوبي المؤسسة الصحية؟ ومن سينصف أفراد الفريق الصحي ويرد له بعضا من حقه ويحمي سمعته التي تفنن بعض ضعاف النفوس في نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ في اعتقادي أنه وتوفيرا لجهد الجميع، وتفاديا للجوء إلى الحل الدائم والطريقة المعتادة والتقليدية المتمثلة في تشكيل لجان، لماذا لا يتم فرض مبلغ مالي على صاحب الشكوى تعاد إليه في حالة كان محقاً، أو تذهب إلى لجنة مساعدة المرضى في حالة اتضح أنها كيدية، عندها ستتوقف عشرات الشكاوى ويفكر المراجع ألف مرة قبل أن يخط شكوى؟
وإلى أن يتم التنظيم نشكو إلى الله كثرة الشاكين حَوْلي على أطبائهم.
كلام جميل ياريت يتنفذ وليس فقط إذا إشتكي الأهل الطبيب ولكن حتي المستشفي إذا إشتكت طبيبها وكانت شكوي كيدية لازم يدفعوا مبلغ كبير حتي ماعاد يسووا كذا مرة أخري
وضحت الصوره من الاخير لماذا لا تمنع الشكاوي
ولكن اسمح لي اذا اردت ان تكون منصف عندما تكون الشكوى صحيحه لماذا فقط تعاد مبلغ الشاكي اين تعويضه المادي والمعنوي
وبصفتك شرعت باعادتها او شراء بعض ما يحتاجه المريض فانت تعلم ان الرسوم المدفوعه مصادره لا محاله وخاصه ان المعاملات الصحيه بالسنوات بل بالعقود لم يبت فيها اضف اليها بعض المؤثرات
ولكن جنون او فيروس الجبايه الذي عم على كل الوزارات وصلك شفاك الله
يوجد قرار لمجلس الوزراء برقم 904 خاص بالشكاوى الكيدية ويمكن الاستفادة منه في هذا المجال .
المفترض ذلك لعدة ميزات:
١- عدم التساهل في التعدي على الآخرين بهدف الانتقام
٢- التأكد قبل رفع الشكوى من علاقات وحقوق المرضى وأخذ نصيحتهم قبل الإصرار على المضي مخالفا اياهم
٣- عدم تاخير القضايا والشكاوى المحقة بتراكم الشكاوى الكيدية واستنزاف طاقة القضاة والخبراء
من النصائح ايضا تغيير ادارة علاقات وحقوق المرضى الى ادارة علاقات المرضى فقط. ذكر حقوق المرضى يوحي في الاذهان ان الحقوق تخص المرضى فحسب، والمفترض ان الحقوق للجميع دون تمييز من مقدم للخدمة ومتلق لها والمكان الخدمي، والوزارة، والمجتمع والراي العام، كلها جهات حقوق يجب ان توضع في الحسبان
لن يحدث…لأنه ببساطة لا توجد ثقة في وزارة الصحة
سوف تكون جميع الشكوى كيدية طالما سوف تكون ترفع من دخلهم
ولكن الحل أن يدفع المبلغ الشاكي ومن رفعت الشكوى ضده وبعد صدور الحكم يرد المظلوم ماله
من واقع التجربة العملية الكل متضرر سواء المريض أو الطبيب المعالج
والهدف هو رفع مستوى الخدمة في القطاع الصحي العام
و الخاص ، حفاظًاعلى الوقت والجهد
فمن يضمن حق المريض يجب أن يكفل حق الطبيب
كدفع مبلغ تأمين لتحري الدقة قبل تقديم الشكوى فإن كانت صحيحة أخذ حقة كامل مع مبلغ التأمين وإن كانت خلاف ذلك
يصرف مبلغ التأمين إعتذار للطبيب أو دعم للقطاع الصحي
والله ولي التوفيق
دع اهل الاختصاص ينثرون لك مافي جعبتهم من واقع مرير وحلول لهذه المشكلات ونرجوا لكم التوفيق والسداد
أرى أن يتعهد الشاكي بأنه سوف يتم تعويض الجهه عن الأضرار المادية والنفسية في حالة كون شكواه كيدية