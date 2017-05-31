الشيخ ماهر التمار يؤم المصلين في جامع الفرج بالخبر

يؤم الشيخ ماهر بن عبدالعزيز التمار، المصلين في جامع الفرج ، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ويتسع جامع الفرج الذي يقع في حي الإسكان بمدينة الخبر، لقرابة ٣٥٠٠ مصلي.