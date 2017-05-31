الشيخ ماهر التمار يؤم المصلين في جامع الفرج بالخبر

يؤم الشيخ ماهر بن عبدالعزيز التمار، المصلين في جامع الفرج ، طيلة أيام شهر رمضان المبارك، ويتسع جامع الفرج الذي يقع في حي الإسكان بمدينة الخبر، لقرابة ٣٥٠٠ مصلي.
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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الله يبارك في جهودك ونفع الله بك يابو عبدالعزيز
بالتوفيق دائما تقبل الله منا ومنكم
تقبل الله
ربنا يرضى عنك ويسعدك
الشيخ ماهر التمار من أفضل مشايخ مدينة الخبر ويملك صوت رائع
الله يوفقه وينفع به
الله يكتب اجرك يابو عبدالعزيز وتستاهل كل الخير والله ينصرك على كل من يعاديك ويجعل كيدهم في نحورهم .
الله يبارك لكم في إمامة المصلين لشيخ ماهر بو عبالعزيز نعم الامام الخير الطيب تقبل الله من الجميع صالح الاعمال.
الله يبارك لكم في إمامة المصلين مع الشيخ ماهر بو عبدالعزيز نعم الامام الطيب والله يكتب لكم ويتمم للجميع صالح الاعمال.
اسأل الله ان ينفع بك و ان يشرح صدرك و ييسر امرك و ان يحلل عقدة من لسانك يفقهوا قولك . و ان يحفظك و يجعل التوفيق حليفك و يجزاك خير الجزاء .
بارك الله في الجميع ومن حسن إلى أحسن يا شيخ ماهر والله يستخدمنا واياكم لطاعته …