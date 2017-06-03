رموز المعارضة القطرية تحت ضوء الإعلام

دخلت وسائل إعلام مصرية على خط الجدل الذي أثارته تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتجاوز الأمر هذه المرة شن هجوم عنيف على وسائل الإعلام القطرية حيث استضافت فضائية خاصة مصرية، في خطوة لافتة، شخصيات من المعارضة القطرية، من بينها الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، ابن عم أمير قطر، الذي شن هجوما لاذعا على نظام الحكم في بلاده.

ويسود اعتقاد واسع النطاق في مصر بأن الفرصة سانحة لتصفية حسابات طويلة، خصوصا مع قناة الجزيرة القطرية، التي لطالما شنت هجمات بلا توقف على نظام حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما روجت طويلا لمشروع الإخوان المسلمين، الذي ثبت لاحقا أنه لا يساوي حبرا على ورق.

ويسود اعتقاد على نطاق واسع في مصر بأن المعركة اليوم مختلفة عن ذي قبل، عندما سحبت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها في الدوحة، وقررت إعادتهم لاحقا عبر وساطات إقليمية. وإلى الآن فشلت الوساطة الكويتية في تحقيق تقدم يذكر.

وفي برنامج “رأي عام” المذاع على قناة “تن” المصرية الخاصة، استضاف الإعلامي عمرو عبدالحميد الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، ابن عم أمير قطر، الذي شن هجوما لاذعا على نظام الحكم وقال “لقد طفح الكيل”.

وقال الشيخ سعود “قطر تهدد أمن واستقرار العالم العربي، حيث امتدت أذرعها كي تضرب كافة الشعوب وأطيافها، ولم تكتف بجيرانها من دول الخليج، وعلينا أن نضع حدا لهذا التطرف والتمدد”.

وأكد الشيخ سعود، الذي كان زميلا للشيخ تميم أثناء مرحلة الدراسة أن “الأمير لا يحكم فعليا، ولكن هناك من يدير الأمور خلف الكواليس، وعلى رأس هؤلاء المكتب التنفيذي”.

بعد إذاعة المقابلة التلفزيونية بساعات، سارع الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق الأمير ورئيس الاستخبارات القطرية، بالاتصال بالشيخ سعود بن ناصر، الذي قال إنه تلقى دعوة لزيارة الدوحة ولقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله ناصر آل ثاني، بالإضافة إلى الشيخ جوعان. وقال الشيخ سعود إن زيارته ستشمل “بحث صيغة توافقية للخروج من الأزمة الراهنة التي من شأنها توتر العلاقة بين قطر وشقيقاتها من دول الخليج والدول العربية”.