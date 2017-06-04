6 قتلى في اعتداءات وسط لندن

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل 6 أشخاص وعشرات الجرحى في الاعتداءات التي وقعت مساء أمس وسط العاصمة لندن.
وأضافت الشرطة بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية أن ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في تنفيذ الهجوم قتلوا على يد قوات الأمن.
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اذاعت بي بي سي صباح هذا اليوم ان عدد القتلى ٦ والجرحى ٤٨ بعض منهم حالتهم حرجه وبعد ساعه ستدلي رئيسه الحكوم السيده/ماي ببيان عن الحادث الأرهابي ليلة البارحه الذي وقع في لندن بردج وبرو ماركت وسسط لندن للعلم والأحاطه مع اطيب التحيات من كامبردج UK .