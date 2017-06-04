6 قتلى في اعتداءات وسط لندن

أعلنت الشرطة البريطانية مقتل 6 أشخاص وعشرات الجرحى في الاعتداءات التي وقعت مساء أمس وسط العاصمة لندن.

وأضافت الشرطة بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية أن ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في تنفيذ الهجوم قتلوا على يد قوات الأمن.