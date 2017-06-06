الجيش القطري يغادر الحدود اليمنية السعودية

غادرت القوات القطرية المرابطة في حدود منطقة نجران السعودية، مع اليمن، مواقعها العسكرية، متوجهة إلى الأراضي القطرية، بعد إنهاء مشاركتها فى التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوا وصورا لتوديع الجنود القطريين بمنطقة نجران الحدودية مع اليمن.

وذكرت مصادر أن الوحدات العسكرية القطرية غادرت مع معداتها العسكرية من عربات وآليات ومدرعات وأسلحة ثقيلة.

وأعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، قطع علاقاتها الدبلوماسية بقطر، وتأييدها للخطوات التي اتخذتها قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بإنهاء مشاركة القوات القطرية.

وانضم اليمن للدول الأربع (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وذلك بعد اتضاح ممارسات قطر وتعاملها مع الميليشيات الانقلابية، ودعمها للجماعات المتطرفة في البلاد، مما يتناقض مع الأهداف التي اتفقت عليها الدول الداعمة للحكومة اليمنية.

وتشارك قطر بوحدات عسكرية قوامها أكثر 1000 جندي، في قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.