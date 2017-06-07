الموت يغيب عدنان خاشقجي

توفى صباح الثلاثاء عدنان خاشقجي أشهر أثرياء العالم في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
و ارتبط اسم عدنان الذي كان والده الطبيب الخاص للملك عبدالعزيز بمغامراته التجارية.
وكانت أخبار خاشقجي تتصدر الصحف العالمية.
وقد تداولت أسرته أمس عبر مواقع الإلكترونية خبر وفاته في لندن،عن عمر ناهز 82 سنة.
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الميلاد: 25 يوليو، 1935، مكة
الوفاة: 6يونيو، 2017
الوالدان: محمد خالد خاشقجي
الأبناء: نبيلة خاشقجي، حسين خاشقجي، محمد خاشقجي، عمر خاشقجي، علي خاشقجي، خالد خاشقجي.
الزوج/الزوجة: Soraya Khashoggi (متزوج 1961–1974)، جيل ويليامز
التعليم: جامعة ستانفورد، جامعة ولاية كاليفورنيا – شيكو، كلية فيكتوريا، جامعة ولاية أوهايو.
اسال الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
ان لله وان اليه راجعون