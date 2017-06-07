الموت يغيب عدنان خاشقجي

توفى صباح الثلاثاء عدنان خاشقجي أشهر أثرياء العالم في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

و ارتبط اسم عدنان الذي كان والده الطبيب الخاص للملك عبدالعزيز بمغامراته التجارية.

وكانت أخبار خاشقجي تتصدر الصحف العالمية.

وقد تداولت أسرته أمس عبر مواقع الإلكترونية خبر وفاته في لندن،عن عمر ناهز 82 سنة.

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