السعودية تحصل على أعلى اعتماد للتسويق الرقمي

حصلت الخطوط الجوية العربية السعودية على أعلى مستوى اعتماد للتسويق الرقمي للمنتجات الجوية والميزات المتاحة للعملاء، الاعتماد الذي يتيح لوكلاء السفر المعتمدين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، في كافة أنحاء العالم الاطلاع على منتجات الخطوط السعودية، وشبكة رحلاتها الداخلية والدولية والأسعار كما هي معلنة في الموقع الرسمي لـ “السعودية” على الإنترنت .

وحققت “السعودية” أعلى درجة تصنيف معتمد لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي من خلال ما وفرته من خدمات أصبحت متاحة لوكلاء السفر لتقديم المزيد من الخيارات للضيوف المسافرين أو الراغبين في السفر على رحلات الخطوط السعودية، وتشمل هذه الخدمات بجانب الحجز وشراء التذاكر , شراء خدمات الإنترنت “واي فاي”، والأمتعة الإضافية واختيار المقعد المفضل وغيرها من المنتجات الأخرى , وذلك من خلال نقاط البيع.

وعدّ مدير عام مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اعتماد “إياتا” بالمستوى الثالث الأعلى إنجازاً، مهماً لـ “لسعودية”، حيث يتيح التسويق الرقمي الجديد لأكثر من 79 ألف وكيل سفر حول العالم معتمد من قبل إياتا الاطلاع على أحدث المنتجات الجوية للخطوط السعودية، مشيراً إلى أن “السعودية” استثمرت في مجال التقنية لتكون تجربة السفر أكثر سهولة وشفافية وليتمكن الضيوف في أي مكان في العالم من الاطلاع على منتجات الخطوط السعودية وخدماتها مباشرة عبر الموقع الرسمي أو من خلال الأعداد الكبيرة من وكلاء السفر المعتمدين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي .

وهنأ مدير عام إياتا الرئيس التنفيذي ألكسندر دو جونياك من جانبه، الخطوط السعودية بالحصول على هذا الاعتماد المهم لتسويق المنتجات عبر القنوات المعتمدة لدى الاتحاد الدولي، وذلك من خلال قدرات التوزيع الجديدة من المستوى الثالث.

لافتاً إلى أن بهذه الخطوة تنضم السعودية إلى العدد المتزايد من شركات الطيران العالمية التي تقوم بتحول جذري في طريقة التوزيع وإطلاق حقبة جديدة من الوسائل الحديثة لتوفير المزيد من خيارات السفر للمسافرين.

وتسلم المهندس الجاسر شهادة الإعتماد من المدير العام والرئيس التنفيذي للإتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، في ختام اجتماعات مجلس المحافظين والجمعية العمومية الـ73 التي اختتمت أمس , بمدينة كانكون بالمكسيك.

يُذكر أن “السعودية” تُسيّر رحلاتها إلى 86 وجهة منها 27 وجهة داخلية، و59 دولية، وتقوم حالياً بتحديث أسطولها لتمتلك أحدث أسطول جوي في العالم بنهاية 2017م، بمتوسط عمر 3.75 سنة.

في حين أن “السعودية” عضو في تحالف سكاي تيم وتقوم من خلاله بتقديم المزيد من الخدمات لضيوفها في كافة أنحاء العالم من خلال شبكة التحالف التي تربط 1062 وجهة في 177 دولة.

ويمكن لوكلاء السفر الذين يقدّمون خدماتهم عبر المكاتب، أو من خلال الإنترنت ومحركات البحث المتعددة والذين يرغبون في الحصول على تصريح الدخول إلى منصة “السعودية لقدرات التوزيع الجديدة NDC أو النظام المتقدم لمعلومات المسافرين API التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني ndc.saudia.com .