الربيعة يكرم مدراء المراكز الصحية بالقريات

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأربعاء مدراء المراكز الصحية بمحافظة القريات، والتي تعتبر من المراكز المتميزة والمعتمدة من قبل (سباهي).

ووجهت الوزارة شكرها إلى مدير الشؤون الصحية بالقريات عبدالرحمن بن دبي الحربي و مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة الدكتور سلطان العتيبي على جهودهم المتميزة في تعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضي وكذلك تطوير بيئة العمل في المراكز الصحية في القريات.

والمراكز المكرمة هي مركز صحي الفيصلية، الحميدية، المطار، المزارع، حصيدة.



