عبر مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي

القبض على "رجل حراسات مدنية" يستعرض مخالفات مرورية مصحوبًا بعبارات طائفية

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دفتر المخالفات المرورية

دفتر المخالفات المرورية

الخفجي -الشرق

صدت الجهات المختصة بالمنطقة الشرقية مساء الخميس مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يستعرض مخالفات مرورية حررها مصحوبًا بعبارات طائفية بغيضة.
وقالت شرطة المنطقة الشرقية في بيان لها إن المختصين بشرطة محافظة الخفجي قاموا على تحليل المقطع وتقصي شخصية القائم عليه، حيث تبين أنه رجل حراسات مدنية يعمل بإحدى الشركات بمحافظة الخفجي المصرح لها برصد المخالفات المرورية بداخل المنشأة التابعة لها، وتم التوصل إليه والقبض عليه، وسحب دفتر المخالفات منه، وإيقافه تمهيدًا لإحالته وملف الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام.

الخفجي  |  الشرق
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