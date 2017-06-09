صدت الجهات المختصة بالمنطقة الشرقية مساء الخميس مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يستعرض مخالفات مرورية حررها مصحوبًا بعبارات طائفية بغيضة.
وقالت شرطة المنطقة الشرقية في بيان لها إن المختصين بشرطة محافظة الخفجي قاموا على تحليل المقطع وتقصي شخصية القائم عليه، حيث تبين أنه رجل حراسات مدنية يعمل بإحدى الشركات بمحافظة الخفجي المصرح لها برصد المخالفات المرورية بداخل المنشأة التابعة لها، وتم التوصل إليه والقبض عليه، وسحب دفتر المخالفات منه، وإيقافه تمهيدًا لإحالته وملف الواقعة لهيئة التحقيق والادعاء العام.
عبر مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي
القبض على "رجل حراسات مدنية" يستعرض مخالفات مرورية مصحوبًا بعبارات طائفية
صدت الجهات المختصة بالمنطقة الشرقية مساء الخميس مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يستعرض مخالفات مرورية حررها مصحوبًا بعبارات طائفية بغيضة.
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القبض على "رجل حراسات مدنية" يستعرض مخالفات مرورية مصحوبًا بعبارات طائفية
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وداعا للطائفيه والعنصريه ووفق الله ولي امرنا للرقي بنا الى مايرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم