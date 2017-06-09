البصل الأحمر يدمر الخلايا السرطانية

أكدت دراسة أمريكية حديثة، بأن البصل الأحمر يحتوي على خصائص ومركبات كيميائية تقتل الخلايا السرطانية، وعلى رأسها سرطانا القولون والثدي، الدراسة أجراها باحثون في جامعة أوهايو الأمريكية، ونشروا نتائجها الخميس، في أحد الدوريات العلمية.

واكتشف الباحثون، أن البصل الأحمر يحتوي على مستويات مرتفعة من “الكيرسيتين”، وهو مركب كيميائي ينتمي إلى مجموعة الفلافونويد المضادة للأكسدة.

وأضافوا، أن البصل الأحمر يحتوي أيضا على مستويات مرتفعة من الأنثوسيانين، وهي مواد عضوية لونية قابلة للذوبان في الماء، لونها أسود أو أزرق غامق، وتوجد في العديد من الفواكه والخضروات وفي الأزهار فتعطيها لونا بنفسجيا أو أحمر غامقا أو أزرق.

وشملت التجارب، وضع خلايا سرطان القولون في اتصال مباشر مع مركب “الكيرسيتين” وأظهرت النتائج، أن البصل الأحمر ممتاز في قتل الخلايا السرطانية، كما أنه فعال أيضا في قتل خلايا سرطان الثدي.

ووجد الباحثون أيضا، أن مكونات البصل الأحمر تعمل على تنشيط المسارات التي تشجع الخلايا السرطانية على الخضوع للموت الخلوي.

وأضافوا، أن مكونات البصل الأحمر تشكل بيئة غير مؤاتية للخلايا السرطانية، وتعطل الاتصالات بين الخلايا السرطانية، ما يثبط نموها.

وقال فريق البحث: “إن خطوتهم المقبلة هي اختبار قوة البصل الأحمر في مكافحة السرطان على البشر”.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن مرض السرطان يعد أحد أكثر مسببات الوفاة حول العالم، بنحو 13 % من مجموع وفيات سكان العالم سنويا.

وتتسبب سرطانات “الرئة والمعدة والكبد والقولون والثدي وعنق الرحم”، في معظم الوفيات التي تحدث كل عام بسبب السرطان، وفق المنظمة.