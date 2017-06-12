استشهاد الرائد طارق العلاقي وإصابة رجلي أمن في القطيف

استشهد الرائد طارق العلاقي من قوة الطوارئ الخاصة بحي المسورة في منطقة القطيف، وأصيب اثنين من أفراد قواته، إثر مقذوف من قبل عصابات إرهابية في بلدة العوامية.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الأحد 16 / 9 / 1438 هـ ، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر (عبوة ناسفة) مما نتج عنه استشهاد الرائد/ طارق بن عبد اللطيف العلاقي تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء وإصابة رجلي أمن، وحالتهما الصحية مستقرة ولله الحمد.

وقد باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.