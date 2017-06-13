قلم يهتف (الثلاثاء)
محمد آل سعد
حيال أزمة قطر هناك صامتون!
أن تصمت أو تحول حسابك في مواقع التواصل الاجتماعي إلى موقع للمسابقات الرمضانية، أو موقع للإعلانات التجارية، أو غير ذلك، في الوقت الذي فيه الوطن بأكمله، قيادةً وشعباً، يستنفر كل قواه لمواجهة تلك الهجمات الشرسة ضده، التي كان آخرها طعنة الشقيقة قطر، فذلك ليس له إلاّ تفسير واحد، لا سواه.
هذا الفعل مستنكر إن حدث من شخصية اعتيادية، فما بالك إن يكن ذلك الفعل من شخصية لها مريدون وأتباع، مثل بعض الدعاة الذين دخلوا في غيبوبة صمت طويلة إزاء ما يحدث من أحداث، فلا شك أنه مستنكر أكثر وأكثر.
أكثر ما أدهشني، في هذا الموقف، هو صبر قيادتنا على هؤلاء، و ما أدهشني أكثر أيضا هو انتفاضة هؤلاء الصامتين حينما يتعلق الأمر ببعض الأقطار، مثل تركيا وأزمتها الانقلابية، أو ببعض الجماعات، مثل الإخوان، مقابل صمتهم اليوم والأمر يمس الوطن.
يؤكد أحد المغردين أن هذا الصمت قد يكون بسبب البيان المشترك الذي أدرَجت فيه المملكة العربية السعودية ودول خليجية وعربية 59 شخصية ضمن قائمة الإرهابيين وكيانات أخرى لها علاقة بدعم وتمويل الإرهاب.
أمّا بعض المغردين فسخر من أولئك وتحوّلهم إلى ” فاشينيستا” محلية، تهتم بالإعلان عن أدوات الماكياج، خاصة، كما يقول أحدهم، بواسطة قشر البرتقال، والملابس، بل، أيضاً، الإعلان عن العطور أو إعداد وجبة السحور في هذا الشهر الكريم.
كيف تصمت أو تنشغل بسفاسف الأمور، بينما دول وأفراد يتحدثون عن خطر تمويل الإرهاب من قبل حكومة قطر، وبعض الجماعات التي تحتضنها؟ لعلك تنتظر قراراً أممياً، وهو ما سيحصل، لا ريب!
لا صمت أمام أي أمر يمس الوطن، ومَنْ يصمت من أبنائه فلا يستحق إلاّ العقوبة والتشهير، لأن الوطن خط أحمر.
نسأل الله ان يحفظ الوطن و قيادته
وان يديم نعمة الامن و الامان وان يرد كيد الكائدين في نحورهم ….
إنه الوطن ياساده بيتنا الكبير ….
الله يحميه .شكرا للكاتب القدير
مع اجمل واصدق تحيه للوطن والقيادة و المواطن .
أوافقك الرأي كاتبنا المتألق..الوطن خط أحمر.
حفظ الله قيادتنا وحفظ ربي وطننا من كل مكروه.
تحياتي لك أستاذ محمد…. وهؤلاء الصامتون يذكرني سلوكهم بسلوك بعض المحسوبين على صحفنا وأعلامنا ولم ينطقوا ببنت شفه لما يحدث من إرهاب وقتل لافراد الامن ….
ومن المؤكد وراء هؤلاء الارهابيين أصابع ايرانيه في البحرين وفي القطيف وما يحدث في المسوره ؟!!!…
إن هذه السلوكيات السلبيه ليس لها تفسير إلا الرضا لما تواجهه بلادنا من الخارجين على
القانون سواءا كانت قطر أو افرا د محسوبون على الخليج العربي أو دول شقيقه أو صديقه تحتاج من يوضح لها القضايا الحادثه …وان لم يقم هؤلاء المثقفون بالتوضيح من سيقوم بهذا الدور ؟….
(*) جزى الله الشدائد كل خيرٍ // عرفت بها صديقي من عدوي (*)
يازين الصمنت وترك الامر لولاة الامر فاكثر الدعاة عندنا يتشفى بما هو حاصل فالقيادة تعالج الامر بحكمة ولديها درايه كامله باوئك الصامتين وأهدافهم