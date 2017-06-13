جموع غفيرة تشيع العمار إلى مقبرة الدمام

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الدمامإبراهيم جبر

شيعت جموع المصلين في مسجد الفرقان عقب صلاة عصر يوم أمس جثمان الفقيد محمد بن حمد العمار أخ رجلي الأعمال عبدالله العمار وعبدالحكيم العمار.
و وري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الدمام ،بحضورعدد كبير من رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين وأسرة العمار.( إنا لله وأنا اليه راجعون).

إبراهيم جبر  |  الدمام
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