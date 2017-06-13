شيعت جموع المصلين في مسجد الفرقان عقب صلاة عصر يوم أمس جثمان الفقيد محمد بن حمد العمار أخ رجلي الأعمال عبدالله العمار وعبدالحكيم العمار.
و وري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الدمام ،بحضورعدد كبير من رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين وأسرة العمار.( إنا لله وأنا اليه راجعون).
جموع غفيرة تشيع العمار إلى مقبرة الدمام
شيعت جموع المصلين في مسجد الفرقان عقب صلاة عصر يوم أمس جثمان الفقيد محمد بن حمد العمار أخ رجلي الأعمال عبدالله العمار وعبدالحكيم العمار.
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أثناء دفن الفقيد
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جموع المعزين
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أثناء دفن الفقيد
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أثناء دفن الفقيد
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Last reply was ١٩٧٠/٠١/٠١ @ ٣:٠٠ص
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إنا لله وإنا إليه راجعون رحمك الله أبا حمد رجل الأيادي البيضاء والتواضع فعلا جنازة مهيبة