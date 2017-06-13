جموع غفيرة تشيع العمار إلى مقبرة الدمام

شيعت جموع المصلين في مسجد الفرقان عقب صلاة عصر يوم أمس جثمان الفقيد محمد بن حمد العمار أخ رجلي الأعمال عبدالله العمار وعبدالحكيم العمار.

و وري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة الدمام ،بحضورعدد كبير من رجال الأعمال والمواطنين والمقيمين وأسرة العمار.( إنا لله وأنا اليه راجعون).

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