أهالي العوامية: نرفض المواجهة المسلحة

أعلن أهالي العوامية رفضهم التام للمواجهة المسلحة مع رجال الأمن، واستنكروا وأدانوا بشدة قتل الشهيد الرائد طارق العلاقي، وأكدوا وقوفهم مع الدولة في نشر الأمن والأمان في البلاد كافة، داعين إلى ترك العنف واستخدام السلاح ضد الدولة.

وأكد أهالي العوامية في بيان أمس، بأنه سبق وأن بيّن علماء العوامية وأعيانها في خطبهم وبياناتهم المتعددة رأيهم في إدانة العنف وتجريم إشهار السلاح في وجه الدولة أو المواطنين والمقيمين؛ لأن العنف والإرهاب ليس طريقًا مشروعًا ولا مفيدًا لحل المشاكل، بل يزيدها تعقيدًا، ويهدد مصالح البلاد والعباد، ويؤدي إلى سفك الدماء المحرمة ويزعزع الأمن والاستقرار.

وعليه نحن أهالي العوامية نرفض رفضا قاطعًا المواجهة المسلحة مع رجال الأمن، ونستنكر وندين بشدة قتل الشهيد الرائد طارق العلاقي، ونؤكد أننا نقف مع الدولة في نشر الأمن والأمان في البلاد كافة، وندعو إلى ترك العنف واستخدام السلاح ضد الدولة، وإذا كانت هناك مطالب عند أحد ما أو جهة ما فالأنجع والأسلم للجميع هو الاتصال بالمسؤولين الذين فتحوا أبوابهم وصدورهم لاستقبال المواطنين لتفهم قضاياهم وتنفيذ ما يرونه صالحًا للبلاد والعباد. رحم الله شهداءَنا الأبرار وحفظ الله بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء.