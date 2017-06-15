مقتل ثلاثيني في تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن

لقي مواطن ثلاثيني مصرعه بعد ان بادر بإطلاق النار على دوريات امنية بمحافظة الاحساء و على شخصين اخريين قرب ميدان حديقة الملك عبدالله البيئية بالهفوف امس.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي: عند الساعة الواحدة من صباح أمس تبلغ مركز العمليات الأمني بالأحساء عن إطلاق النار على وافد آسيوي عشريني بحي النايفية في مدينة الهفوف، وإطلاق نار كذلك على مواطن ثلاثيني بموقع آخر من قبل قائد مركبة من نوع (تاهو).

وأضاف: بمباشرة الحادث من الجهات المعنية تم رصد الجاني ومركبته على طريق الملك عبدالله الدائري يسير بسرعة عالية وبمتابعته من قبل احدى دوريات الامن ارتطمت سيارته بميدان حديقة الملك عبدالله البيئية وبتوجيه النصح له بتسليم نفسه بادر بإطلاق النار تجاه رجال الامن.

وتم التعامل معه والرد عليه واسفر ذلك عن إصابته ووقوع تلفيات بدوريات الامن وتم القبض عليه وعثر بحوزته على سلاح من نوع مسدس وبندقية ومجموعة من الاعيرة النارية.

وأشار الرقيطي، إلى المواطن الثلاثيني تبين بأن لديه اعتلالات نفسية وفقا للسجل الطبي لحالته الصحية، جري نقل المجني عليهما الى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة فيما فارق الجاني الحياة متأثرا بإصابته وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة تمهيدا لاحالتها لهيئة التحقيق والادعاء.