تجربة حافلة بأشهى عروض المطاعم وأروع المعالم الثقافية العريقة

يدعو فندق “والدورف أستوريا أمستردام” المسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الانغماس في تجربةٍ مترفة لا تنسى مع باقةٍ واسعة من عروض المطاعم والجلسات العلاجية المتنوعة وسط مدينة أمستردام الغنية بوجهات التسوق والملامح الثقافية العريقة.

وتشتهر العاصمة الهولندية بأنها قلب أوروربا النابض بالعراقة والتراث ما يجعل منها المكان الأروع لقضاء عطلة العيد والختام الأمثل للإجازة الصيفية استعداداً للعودة إلى العمل ومشاغل الحياة اليومية.

وتحتضن الوجهة الفندقية الفاخرة ستة قصور أثرية مبنيةً في العصر الذهبي، وتطلّ هذه القصور التي يعود تاريخها للقرن الـ 17 والـ 18 على قناة “هيرين جراخت” المائية المعروفة باسم “جنتلمانز كنال” بالإنجليزية والمدرجة على قائمة “اليونيسكو” لمواقع التراث العالمي.

ويلمس زوار “والدورف أستوريا أمستردام” فخامة وأناقة الفندق حال وصولهم من خلال تصميم السلم الرئيسي الضخم، الذي أشرف على تأسيسه المهندس المعماري المشهور دانييل ماروت، وهو أول من أدخل هذا الطراز المستوحى من حقبة الملك لويس الرابع عشر إلى هولندا.

لينطلق الضيوف بعد ذلك في تجربةٍ رائعة تعبق بتاريخ البلاد العريق وتزخر بتنوع الخدمات الفريدة، وذلك ضمن 93 غرفة وجناحاً فسيحاً مزينة جميعاً بألوان أنيقة وهادئة مستوحاة من عالم الرسام الهولندي الشهير فيرمير.

كما أنها مزودة بأحدث وسائل الراحة العصرية مثل الحمامات الواسعة وخدمة واي فاي مجانية للاتصال بشبكة الإنترنت، وشاشات تلفزيون مسطحة قياس 42-بوصة، فضلاً عن المناظر الخلابة المحيطة.

ويحظى الضيوف بفرصةٍ للاستمتاع بمذاق شاي ما بعد الظهيرة الاستثنائي مع عرض “سمر أفترنون تي” الصيفي والمتوفر في مطعم “بياكوك آلي” الذي يقدّم أشهى الأطايب والمأكولات الموسمية، حيث يبدع الشيف سيدني شوت وخبير الحلويات فيبين شارلي بإعداد ألذ الأطباق والحلويات، مثل نكهات الآيس كريم المتنوعة التي تلي وجبة بعد الظهيرة المميزة.

ويواصل الضيوف التلذذ بمذاق أطايب الطعام والنكهات الفريدة والجديدة والمنعشة والخفيفة، والتي تمزج جميعها بين أجود المنتجات والمكوّنات المحلية والمنكهات النادرة. ويدخل الآيس كريم في تكوين العصائر والكوكتيلات اللذيذة عند استقبال ووداع الضيوف.

وترضي الوجهة الفندقية الراقية رغبة النخبة من الذواقة مع عروض مطعم ’ليبرجي زوسجي أمستردام‘ الذي حقق نجاحاً باهراً منذ افتتاحه في مطلع 2014، حيث يعمل المطعم الحائز على نجمتي ميشلان على تجاوز توقعات زواره مع تشكيلةٍ من الأطباق الشهية العالمية والتقليدية.

وأكد كبير مفتشي نجوم ميشلان في دول البنلوكس في إحدى المقابلات ويرنر لونز، قائلاً: “إن الحصول على نجمتي ميشلان إنجاز رائع واستثنائي بالفعل، فلم يسبق أن حدث أمرٌ كهذا في هولندا، لكن مطعم “ليبرجي زوسجي أمستردام” كان منذ البداية وجهة جديدة وفريدة اعتمدت على إمكانيات فريق عمل ناجح بامتياز”.

وأخيراً تدعو العلامة الفندقية الرائدة ضيوفها إلى زيارة الواحة الغناء لمنتجع ’وورلد أوف جيرلان‘ الصحي لينعموا بتجربةٍ مترفة تنضح بالراحة والاسترخاء التي تغلّف العقل والروح والجسد في آنٍ معاً.

ويتولى فريقٌ من الخبراء الأكفاء مسؤولية الإشراف على جلسات التدليك الخاصة بالوجه والجسم لتجديد الحيوية والشباب، بما فيها جلسة “فيوجن إكسبيرينس” العلاجية الحصرية، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية في مركز اللياقة البدنية العصري أو السباحة في الحوض الداخلي.

ويتيح الموقع الاستراتيجي لفندق “والدورف أستوريا امستردام” في قلب المدينة فرصة مثالية لاستكشاف التاريخ العريق لأمستردام، والقيام بنزهة على طول القناة وصولاً إلى السوق، أو قضاء يوم مميز في الاطلاع على لوحات فيرمير وفان خوخ في متاحف المدينة العديدة، أو الاستمتاع بجولة ترفيهية على متن قارب ضمن شبكة القنوات المائية.