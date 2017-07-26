آل حرفش: يتفقد مبنى حفظ الوثائق بنجران ويوجه بسرعة الإنجاز

في إطار متابعة سير العمل بمشاريع وبرامج الأمانة قام أمين منطقة نجران المكلف المهندس علي آل حرفش بجولة تفقدية لمشروع مبنى حفظ الوثائق في حي الفهد الشمالي اطلع خلالها على مراحل العمل المنفذة ونسبة الإنجاز.

وقال آل حرفش إن مشروع مبنى حفظ الوثائق يأتي ضمن عدد من مشاريع المباني والمرافق البلدية التي تنفذها أمانة منطقة نجران حالياً التي ستسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر إستراتيجية مدروسة لتطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية.

مؤكداً على المختصين بضرورة مضاعفة الجهود وإنهاء جميع المتطلبات اللازمة لافتتاح المبنى.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل أن المشروع يقع على مساحة إجمالية تقدر بــ” 6654″ م2حيث يتكون من قبو يحتوي على 6 مستودعات لحفظ الوثائق بمساحات مختلفة ودور أرضي يضم أربعة مكاتب موظفين وصالة اجتماعات ومكتب مدير؛ و5 مستودعات ودورات مياه، بالإضافة إلى غرفة حراسة وخزانات مياه وغرفة كهرباء.

وأشار آل فاضل إلى أهمية الزيارات الميدانية لمواقع العمل، حيث تعد أسلوباً من أساليب الإشراف الإداري وطريقة لمتابعة الأعمال على أرض الواقع.

رافقه خلال الجولة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل ومدير عام تنفيذ المشاريع المهندس سامي آل بحري والمهندس محسن المكرمي.