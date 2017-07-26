شراكة بين إيزي وأجودا الرائدة في حجوزات الفنادق

رسّخت إيزي الرائدة في سوق النقل بالمملكة ( التاكسي والخاص) من حضورها في السوق المحلي كشريك داعم للعملاء ورحلاتهم سواء أكانت داخل المملكة أو خارجها، من خلال توقيعها لاتفاقية تعاون مع واحدة من أكبر شبكة حجوزات الفنادق حول العالم عبر الإنترنت “أجودا.كوم”.

وتتبلور فكرة الشراكة من خلال قيام العميل بالحجز مع أجودا باستخدام الكود الخاص به، ما يتيح له توفير ما نسبته 8% من حجوزاته على الفنادق في جميع أنحاء العالم.

وبذلك أتاحت ايزي لعملائها الاستفادة من هذا العرض في إجازاتهم الصيفية، أو أي إجازة أخرى و رحلات العمل.

وأجودا شركة تعنى بالسفر عن طريق الإنترنت متخصصة في مجال الحجوزات الفندقية. مقرها الرئيسي في سنغافورة ولها عدة فروع موزعة في بانكوك كوالالمبور، طوكيو، سيدني، هونغ كونغ وبودابست. مع دعم إضافي من عدة مكاتب موزعة في المدن الكبرى في آسيا وأفريقيا، والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين.

وتوفر أجودا خصومات هائلة على أكثر من 1,475,000 عقار حول العالم (فنادق ومنتجعات). وهي تضمن بذلك أقل الأسعار.

وإيزي من الشركات الرائدة في قطاع النقل (الخاص والتاكسي) في المملكة، وهي تسعى دائماً لتوفير العروض الجذابة لعملائها ما يتماشى وتطلعاتهم ويعكس أمنياتهم في تحقيق رحلات سواء سياحية أم رحلات عمل داخل المملكة وخارجها.