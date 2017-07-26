“نون” تعيّن فراز خالد رئيساً تنفيذياً

أعلنت “نون”، منصة التجارة الإلكترونية التي تستعد لإطلاق نشاطها من منطقة الشرق الأوسط قريباً، والتي تعتبر مشروع مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ونخبة من المستثمرين الخليجيين، عن تعيين فراز خالد في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وفراز هو أحد المؤسسين والمدير التنفيذي السابق لشركة “نمشي” الرائدة في قطاع تسوق الأزياء عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، وقد باشر مهام عمله بشركة “نون” ويقود عملية الإعداد لانطلاقها خلال هذا العام.

ويتمتع فراز بخبرة واسعة في مجال تأسيس وإطلاق وتطوير مشاريع التجارة الإلكترونية في المنطقة، وتتضمن مسؤولياته قيادة فريق متكامل من المهنيين المتخصصين بغية الدفع قدماً بعمليات “نون”، وإطلاقها في السوق وذلك من خلال تأسيس شراكات استراتيجية طويلة الأجل، وتعزيز البنية التحتية للشركة وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية، وبناء منصة تكنولوجية قوية تقدم للعملاء تجربة متميزة ذات مستوى عالمي.

وبهذه المناسبة، قال مؤسس “نون”، محمد العبار،: “نواصل العمل نحو إطلاق “نون” هذا العام، ونعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على البنية التحتية للخدمات اللوجستية وأنظمة المدفوعات، وقد انضم إلينا العديد من أصحاب الماركات التجارية الكبرى والموردين البارزين، الأمر الذي يعزز الإمكانات المحلية للشركة”.

وأضاف العبار: “لقد حقق فراز نجاحات ملحوظة في قطاع التجارة الإلكترونية بالمنطقة، حيث تمثل خبراته الواسعة وفهمه العميق للسوق إضافة هامة إلى منصبه كرئيس تنفيذي لـ “نون”. ونحن على ثقة تامة بأنه سينجح بالتعاون مع فريق العمل بالشركة على أن يكون الموقع الإلكتروني ’نون‘ على درجة عالية من التميز لا يضاهيه موقع آخر في المنطقة”.

حصل فراز خالد على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة “وارتون”، كما اكتسب خبرة كبيرة في مجال بناء منصات التجارة الإلكترونية، وفي تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لجميع الأطراف ذات الصلة في الأماكن التي عمل بها.

وكان له دور جوهري في نجاح موقع “نمشي” الذي تم إطلاقه عام 2012 ليصبح أكبر منصة تسوق إلكترونية للأزياء في المنطقة، بقائمة منتجات شملت أكثر من 700 ماركة عالمية.

وعن تعيينه بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة “نون”، قال فراز خالد: “خلقت “نون” فرصة متميزة لإطلاق منصة حيوية للتجارة الإلكترونية، تنطلق من داخل المنطقة وتركز في تقديم خدماتها على احتياجات الأسواق الإقليمية.

وبفضل حضورنا القوي داخل المنطقة وفهمنا لمتطلبات الأسواق الإقليمية، إضافة إلى تركيزنا على توفير منتجات أصلية تلبي احتياجات السوق، وتحقيق قيمة مضافة من خلال شبكة الموردين، وتطوير مجموعة من الخدمات اللوجستية عالية الكفاءة وتحقيق مستويات متميزة من خدمة العملاء.

وتوفير أسعار تنافسية، فإننا على ثقة من قدرتنا على تقديم تجربة جديدة تماماً في مجال التسوق الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط. وأنا سعيد للغاية بتولي هذا المنصب والعمل عن كثب مع فريق العمل لتحقيق هدفنا المشترك نحو تأسيس منصة إلكترونية مميزة على كافة المستويات”.

يذكر أن “نون” هي مشروع مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ونخبة من المستثمرين الخليجيين.

وسيقوم موقع “نون” بعرض مجموعة منتجات هي الأكبر من نوعها عند الإطلاق، لتتاح للعملاء إمكانية اختيار ما يرغبون به ضمن فئات متنوعة تشمل الموضة ومنتجات التجميل واللياقة البدنية والرياضة والتكنولوجيا والألعاب وغيرها.

وانطلاقاً من مراكز الشركة المصممة على أعلى المستويات لتجهيز وتوصيل طلبات العملاء، إضافة إلى بوابتها المبتكرة والآمنة للدفع الإلكتروني، ومجموعة خدماتها اللوجستية متكاملة، ستقوم “نون” بتوفير تجربة تسوق مبتكرة تناسب مختلف فئات العملاء من محبي المطالعة، وعشاق المغامرة، وحتى الآباء والأمهات الجدد. وقد تم اختيار فئات المنتجات بعناية فائقة لتغطي احتياجات العملاء في المنطقة، مع التركيز بشكل خاص على الشباب المهتم بأحدث التطورات التكنولوجية.