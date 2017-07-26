طرح عشرات المنتجات في الحلول اللاسلكية

أعلنت شركه Aruba, Enterprise Hewlett Packard عن اهم ملامح استراتيجيتها داخل اسواق الشرق الاوسط خلال فعاليات مؤتمرها الاخير Atmosphere واهمها ضخ استثمارات جديدة لزيادة حصتها السوقية والتي وصلت الى 25% فى معظم اسواق الشرق الاوسط و تتجاوز هذه النسبة فى بعض الاسواق الاخرى مثل السوق السعودي.

وقال المدير الإقليمي للشركة عمار عنايه، إن السوق السعودى يعد من اهم الاسواق على اولويات استراتيجيتنا داخل المنطقة و سوق تشهد الفترة القادمة ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذا السوق و نستهدف قطاعات النفط والاتصالات والتعليم والفندقة ونركز على قطاع التجزاه بدرجة كبيرة وتقديم الحلول التكنولوجية المناسبة لهم و التى تعظم من اداء الشركه و توفر الوقت و الجهد.

و اضاف عنايه ان اتحاد اروبا Aruba ،a Hewlett Packard Enterprise مع اتش بى ادى الى اتحاد قوه السوق والاعمال مع قوة التكنولوجيا مما اعطى اعمال اروبا اتش بى دفعه قوية داخل جميع الاسواق، ونما حجم الاعمال بدرجة كبيرة و اظهرت اخر مؤشرات الاداء المالي للشركة قوة كبيرة لها كما ستشهد الفترة القادمة طرح العشرات من المنتجات و الحلول المبتكرة والتى ستؤدى الى مزيد من الصعود للشركة

وعن استراتيجية دعم الشركاء قال نهتم بشركائنا من الشركات المحلية و نقسمهم الى شرائح مختلفة و لكل شريحه فريق عمل يجيد التعامل معها فهناك قطاع للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و قطاع للمؤسسات الكبيرة ولدينا فرق عمل مختصين محترفين لمساعده شركائنا المحليين على تسويق منتجاتهم و تهيئة السوق للعروض المختلفة.