الهاتف الأحدث من سلسلة هواتف Nova

"هواوي" تطلق هاتف نوفا 2 بلس

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الدمامالشرق

أطلقت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية هاتفها الذكي الجديد هواوي نوفا 2 بلس لعملائها في المملكة، وذلك خلال حفل أقامته في مقر الشركة في مدينة الرياض حضره حشد من الإعلاميين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويقدم هاتف نوفا 2 بلس تجربة جديدة لرجال الأعمال حيث يمتاز الهاتف بالتصميم العصري والأداء القوي ليوفر لهم إمكانية إنجاز كافة مهامهم في أي وقت وأي مكان، الأمر الذي يجعله الرفيق الأمثل لرواد الأعمال أينما ذهبوا.

ويأتي الجهاز الجديد من سلسلة نوفا بعد أن حققت أجهزة “هواوي” نجاحاً منقطع النظير من حيث التصميم الجذاب وقوة الأداء، ليضع بين أيدي المستخدمين الهاتف الأقوى من حيث الجودة وإبداع التصميم.

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