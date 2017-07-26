أقامت شركة “حلواني أخوان” الشركة الرائدة في تصنيع المواد الغذائية السعودية منذ أكثر من 60 عاماً وبالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز الطبية في جدة حفل للأطفال المصابين بمرض السرطان، وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرة “#حلواني_الخير” التي أطلقتها الشركة خلال شهر رمضان الماضي.

وشارك في هذه الحملة شريحة واسعة من منسوبي الشركة إضافة إلى مجموعة من المؤثرين من مشاهير التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث تم تقديم العديد من الهدايا للأطفال، وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات الترفيهية التي أبهجت الحضور من الأطفال وعائلاتهم.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة المهندس صالح حفني، “حلواني أخوان” أن الهدف من هذا الحفل يتمثل في تقديم دفعة معنوية ايجابية لهذه الفئة الغالية من أطفالنا من خلال التواصل معهم ومشاركتهم لحظات الفرح.

مشيراً في ذات الوقت أن حملة “#حلواني_الخير” مستمرة في مبادراتها والتي تهدف إلى تنفيذ العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجية طويلة الأمد لغرض الارتقاء بمستوى العمل التطوعي ونشر فعل الخير ما يعكس التزام الشركة تجاه كافة فئات المجتمع السعودي.

ويمكن متابعة مستجدات هذه الحملة من خلال هاشتاق #حلواني_الخير على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي Halwanibrosksa