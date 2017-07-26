سكور برذرز تُطلق علامتها في جدة

أعلنت كلٌ من “سكور برذرز”، الشركة المتخصصة في عالم الأزياء التراثية والكلاسيكية؛ و”ماجد الفطيم للأزياء”، عن افتتاح أولى متاجر العلامة ضمن مركز “رد سي مول” التجاري بمدينة جدة، وذلك في شهر يوليو من عام 2017.

يأتي افتتاح المتجر الجديد في مدينة جدة المزدهرة في إطار مساعي الشركة للاستجابة على الطلب المتنامي على علامة “سكور برذرز”، حيث يعدّ هذا المتجر الخامس للعلامة في المملكة العربية السعودية خلال عامٍ واحدٍ.

وسبق افتتاح هذا المتجر افتتاح ثلاثة متاجر في الرياض والخُبر. كما يشهد الفرع الجديد إطلاق تشكيلة “جراند بير” الرائدة الّتي طال انتظارها، بالإضافة إلى العرض الخاص الذي تقدمه العلامة لعملائها احتفالاً بافتتاح المتجر الجديد.

وسيقدم المتجر الجديد صالة خاصة لعلامة نسبريسو حيث سيتمكن الزبائن من الأسترخاء خلال تجربة التسوق لدى سكور برذرز بتناول فنجان من قهوة نسبريسو العالمية.

بالإضافة إلى ذلك يفتخر المتجر بتقديم خدمة الخياطة/ التكييف للملابس التي يشتريها الزبائن والتي تقدمها علامة سكور برذرز في جميع متاجرها بحيث تمنح الزبائن أرقى الخدمات تحت سقف واحد، والجدير بالذكر أن عملية تعديل/تكييف الملابس التي تقدمها سكور برذرز هي مجانية لتمكن الزبائن من تعديل المقاس بما يتناسب مع رغباتهم.

وتفتخر “سكور برذرز” بافتتاح متجرها في التوسعة الحديثة لمركز “رد سي مول”، والذي يعتبر واحداً من أفضل مراكز التسوق في مدينة جدة، والذي سيضفي بتصاميمه الأنيقة لمسة جمالية على التصميم الداخلي للعلامة التجارية.

وفي إطار تعليقه على افتتاح المتجر الجديد، قال مدير العمليات في شركة “سكور برذرز”- جدة، محمود الأحمد: “نحن بغاية السعادة لافتتاح متجرنا الجديد في توسعة “رد سي مول”، ولطالما لعبت “سكور برذرز” دوراً رائداً في عالم الأزياء في المنطقة من خلال تقديم أفضل الأزياء وأعلاها جودة.

ويأتي الافتتاح تزامناً مع تنفيذ مشروع التوسعة الجديد لمركز “رد سي مول” التجاري، لتلبية واستيعاب الطلب المتزايد على مرافق التسوّق في مدينة جدة. وستشهد الأشهر القادمة إطلاق العديد من التشكيلات الرائعة، الّتي تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة، وما إطلاق تشكيلة “جراند بير” إلا مجرّد البداية”.

تستلهم تشكيلة “جراند بير” تصاميمها من المشاهد الطبيعية الغنية بالتضاريس، وجمال الشواطئ العذراء، مما يجعلها الخيار الأمثل لفصل الصيف. فسواء كنتم ترغبون بممارسة الرياضات المائية، أو الذهاب في نزهة على الشاطئ، أو مجرد لقاء الأسرة أو الأصدقاء، أو حتى القيام باللقاءات الرسمية، ستوفر التشكيلة طيفاً واسعاً من الخيارات، لتعطي شعوراً بحياة تنبض بالمشاعر والأحاسيس، بما يتلاءم ونمط الحياة والمجتمع في مدينة جدة.

وتتميز ملابس تشكيلة “جراند بير” الصيفية بتصميمات غاية في الرقي، دون أن تتخلى عن الطابع الأصيل للعلامة. وتعكس التشكيلة روح الحضارة العريقة لمدينة الينابيع والنخيل “بالم سبرينجز” وبما ينسجم والتصاميم العصرية من عالم ركوب الأمواج.

وتُبرز القَصة العامة والخطوط الخارجية للملابس الرجالية المظهر الهادئ والواثق الّذي يعيشه المرء في المناخ الاستوائي الشاعري، في حين تُشير التفاصيل الراقية إلى الوقت الطويل المكرس للأسلوب الّذي لا تشوبه شائبة.

وتستوحي تشكيلة “جراند بير” تصاميمها من البحر والتاريخ والتراث، وتدمج ما بين الخطوط البحرية التقليدية، والنقوش النمطية، والمراسي، وغيرها من التفاصيل التقليدية. بينما تميل الأزياء النسائية إلى السلاسة وتولي الاهتمام الأكبر بالراحة. وتأتي تشكيلة “جراند بير” بمختلف الألوان الناعمة المناسبة للشاطئ، وتجمع التصاميم ما بين ألوان الفواكه الصيفية المنعشة كالمشمش والبطيخ والليمون، وألوان الأزرق الفاتح والأزرق النيلي الغامق، وتدرجات ألوان الشمس الباعثة على الدفء.

ولطالما كان إبراز الأناقة في الأزياء النسائية السمة المميزة لعلامة ’سكور برذرز‘، وتأتي هذه التشكيلة لتضفي إطلالةً طبيعيةً دون تكلّف وتبعث على الاسترخاء بأسلوب عمليّ، على كلّ من الثياب والأحذية والإكسسوارات، ولتحظى السيدات بذلك على تشكيلةٍ صيفية متكاملة.

يقدم متجر “سكور برذرز” الجديد في جدة الملابس الفاخرة للرجال والنساء والأطفال. ستتوفر تشكيلة “جراند بير” في متجر “سكور برذرز”، في التوسعة الجديدة لمركز “رد سي مول” التجاري، اعتباراً من شهر يوليو.